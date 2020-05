PRF flagra empresa utilizando documento com dados falsos no Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou o uso de documento com dados falsos para burlar as normas de trânsito e aumentar os lucros da empresa.

Via Ascom

O flagrante foi registrado no início da tarde de ontem, 24, quando a equipe da PRF abordou caminhão carregado com carga superdimensionada, no km 497.0 da BR 153, no município de Paraiso Do Tocantins/TO.

Durante os trabalhos de fiscalização ficou constatado divergência entre a largura autorizada e descrita na Autorização Especial de Trânsito (3,20m) com a largura verificada nas medições reais da carga (3,27m).

Referida diferença de tal dimensão, menor que a dimensão real, isentaria a empresa da obrigação de contratar serviço de escolta credenciada pela PRF, tendo como efeitos a redução do custo do transporte e o consequente aumento de lucro. Ainda mais importante, referida ausência de escolta devidamente credenciada, implica diretamente na a redução da segurança viária.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Falsidade ideológica.