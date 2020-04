PRF apreende arsenal de armas de fogo e munições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de hoje, 02, dois homens portando diversas armas de fogo e munições. A ocorrência foi registrada no km 663 da BR-153, município de Gurupi/TO.

Da redação

Durante fiscalização de rotina, a equipe da PRF abordou o veículo Ford/Cargo 815 N, onde estavam o condutor (48 anos) e um passageiro (48 anos). Ao serem abordados, os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo anormal durante a entrevista. Foi então iniciada uma busca minuciosa no veículo, oportunidade em que foram encontradas 1 espingarda cal. .38, 1 espingarda cal. .22, com número raspado, 2 revólveres cal. .357, 58 munições cal. .38, 84 munições cal. .357 e 750 munições cal. .22.

Os homens saíram de Maracaju/MS e tinha como destino o município de Rondon do Pará/PA. Estavam transportando uma mudança.

Diante dos fatos, restou configurado a ocorrência do crime de Porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para Central de Flagrantes de Gurupi.