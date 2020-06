PRF apreende 41 kg de maconha em Gurupi

A drogas era transportada em 2 malas e seriam levadas para o Estado do Maranhão.

por Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de dois homens após encontrar cerca de 41 kg de maconha que eles transportavam.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h50min., durante uma abordagem de rotina no km 663 da BR 153, município de Gurupi/TO. Na oportunidade, uma vez abordado o veículo Ford/Ecosport a equipe percebeu que os homens apresentaram razões diferentes para a viagem.

No decorrer da fiscalização, foram encontradas 2 malas no banco de trás do veículo, nelas estavam 41 quilos de uma substância análoga à maconha. A substância estava separada em formato de tabletes amarradas com fitas e balões.

Diante do flagrante, os homens de 37 e 54 anos, afirmaram ter buscado a droga em Campo Grande/MS e que a levariam para São Luís/MA.

Diante dos fatos, os homens foram presos em flagrantes pelos crimes de tráfico interestadual de drogas.