PRF apreende 2 kg de pasta base de cocaína escondidos em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje, 30, dois quilos de pasta base de cocaína. A ocorrência foi registrada no km 497 da BR 153, município de Paraíso do Tocantins.

Na oportunidade, durante abordagens de rotina, a equipe da PRF emanou ordem de parada ao veículo Vw/Gol 1.0l Mc4, cor prata, de propriedade de uma locadora de veículos, o condutor era um homem de 29 anos. A primeira ordem de parada foi ignorada pelo condutor, sendo necessário o uso da viatura para abordá-lo alguns metros depois da Unidade Operacional da PRF.

Durante os procedimentos de fiscalização, o homem de 29 anos demonstrou certo nervosismo e informações desencontradas a respeito da sua viagem. Alegou que residia em Belém/PA para onde estaria retornando. Afirmou ter ido até Goiânia/GO com o objetivo de comprar roupas e lá teria alugado o veículo.

No entanto, no automóvel não havia nenhuma roupa, tendo então o homem alegado que havia despacho por uma transportadora, entretanto, não soube informar o nome da transportador e nem portava comprovante do despacho.

Diante da suspeita, a equipe iniciou fiscalização minuciosa no veículo, momento em que o homem aproveitou para fugiu para o matagal. A PRF e a Polícia Militar fazem buscas para encontrar o criminoso.

Durante a revista veicular, foram encontrados dois tabletes de substância semelhante à pasta base de cocaína escondidos dentro do painel corta-fogo do veículo. Os dois 2kg de droga foram apreendidos e a ocorrência foi encaminhada para Delegacia da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins/TO.