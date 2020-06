Presidente do Supermercado Big mostra interesse em investir em shopping que está sendo construído em Gurupi

O Presidente da rede de supermercados BIG, Cristiano de Mello Álvares, esteve na manhã desta quarta-feira, 03, acompanhado do presidente do Grupo Araguaia, Ataídes Oliveira, visitando a estrutura onde está sendo construído o shopping Araguaia e Condomínio Park Resedá.

Por Wesley Silas

De acordo com o Gerente Geral do Grupo Araguaia, Eng° Marcos Willian, os dois empreendedores visitaram as estruturas dos dois empreendimentos que estão sendo construídos em Gurupi.

“Recebemos na manhã de hoje o Presidente da rede de supermercados BIG, uma das maiores redes de supermercados do estado do Tocantins, Sr Cristiano de Mello Álvares, que veio acompanhado do ex-Senador Ataídes de Oliveira, Presidente do Grupo Araguaia. Visitamos as instalações do futuro Shopping Araguaia e também do Condomínio Park Resedá. Foi uma prosa muito boa e vejo boas perspectivas de parceria com o nosso Shopping”, disse Marcos Willian.