Presidente do SISEPE-TO Cleiton Pinheiro continuará filiado ao PMN Avalie esse post Avalie esse post

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (SISEPE-TO), Cleiton Pinheiro, não se filiará ao PDT e continuará no PMN. O líder sindical tomou essa decisão em razão do PDT ter definido como pré-candidato a prefeito de Palmas, o vereador Milton Neris.

Por Redação

“Parabenizo o Neris e desejo sorte nesta caminhada. Sobre a permanência no PMN, o objetivo era mudar para um partido que me garantisse a possibilidade de ser pré-candidato e no período eleitoral candidato a prefeito de Palmas, que abraçasse esse projeto de fazer uma disputa diferente e com propostas inovadoras. Mostrar que o cidadão pode e deve participar da política e não deixar que apenas as mesmas pessoas ocupem os cargos eletivos”, pondera Pinheiro.

O sindicalista também informa a sua desistência da pré-candidatura a prefeito de Palmas. “Acredito que posso contribuir muito na política e a minha saída da disputa tira a possibilidade de termos um representante dos trabalhadores no pleito. E mesmo não sendo pré-candidato vou participar ativamente do processo eleitoral, pois os palmenses precisam discutir pontos cruciais na campanha com os pretensos pleiteantes ao comando do Paço Municipal”, destaca Cleiton Pinheiro.