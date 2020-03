Presidente do Sisepe defende que Plansaúde seja gerido pelos sindicatos representativos dos servidores do estado Avalie esse post Avalie esse post

O presidente do Sindicato dos Servidores do Estado do Tocantins (Sisepe), Clayton Pinheiro, concedeu nesta terça-feira uma entrevista para o Porta Atitude e falou sobre a sustentabilidade econômica do Plansaúde, segundo ele seria superavitário.

Por Wesley Silas

Pinheiro defendeu ainda a administração pelos sindicato e argumentou ainda sobre a possibilidade de terceirização do plano por operadoras, como a Unimed. Porém, ele cita o monopólio entre as operadoras que inviabilizaria a entrada dos servidores devido ao aumento do custo.

“Nós já estamos há um bom tempo trabalhando a possibilidade de um novo plano e fazer igual no Mato grosso do Sul, lá o plano é gerido pelo servidor público através das suas representações e lá quando era gerido pelo governo a inadimplência era enorme e agora sendo gerido pelas representações dos servidores a inadimplência baixou e muito, quando o governo atrasa o repasse as entidades agem e logo é repassado e nós temos essa capacidade de fazer a autogestão se for para o privado é claro aumenta o valor”, disse.

