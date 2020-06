Presidente do MDB, Arlindo anuncia pré-candidatura a vereador em Porto Nacional.

Presidente Municipal do Partido MDB de Porto Nacional, o portuense Arlindo Lopes de Araújo, se coloca a disposição para uma vaga na Câmara Municipal da cidade, oficializando nesta segunda, 29, seu nome como pré-candidato a vereador.

Da Redação

Arlindo é filiado, desde 1983, no Partido MDB, um membro sempre atuante, já foi Secretário do Partido e atualmente é o Presidente Municipal. Mesmo com tantos anos filiado ao Partido nunca houve pretensão em se candidatar a cargo público, segundo ele, só agora surgiu à oportunidade para trabalhar em prol do seu povo.

“Eu nunca tive pretensão nenhuma política, mas sempre gostei de estar à frente do nosso Movimento, somente agora me despertou esse desejo e decidi tentar esse novo projeto, onde eu tenho muita vontade de trabalhar em prol do povo portuense, trabalhar pelos jovens, crianças, idosos, mulheres, trabalhar por todos, pelo bem comum da nossa comunidade”, afirmou o pré-candidato a vereador, Arlindo.

Base familiar como alicerce

Vindo de uma família portuense humilde, onde morava na zona rural, trabalhou muito para dar maior conforto a sua família. Foi para São Paulo onde morou por três anos, retornou para Porto Nacional, foi comerciante, vendedor, gerente, servidor público, atualmente é diretor em uma empresa de saneamento.

Arlindo tem 56 anos, é pai, esposo e tem na sua experiência de vida e crescimento pessoal a qualificação necessária para bem pautar seu projeto político em projetos que visem valorizar o aspecto social, qualidade de vida e geração de emprego e renda.