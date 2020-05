Presidente do Hospital do Amor faz denuncia contra o Secretário de Saúde do TO

“Levei uma facada nas costas do secretário”, disse o presidente do Hospital do Amor. Já o gestor da saúde do estado respondeu as acusações.

Da Redação

O presidente do Hospital do Amor , Henrique Prata, divulgou nesta sexta-feira, 29, um vídeo em que faz duras acusações ao secretário estadual de saúde do Tocantins, Edgar Tollini.

Ele disse que o secretário requisitou o aparelho de radioterapia que ia para o hospital que está em construção em Palmas para a rede estadual. O Hospital do Amor disse que vai acionar o ministério e também a justiça. Ele acusa o secretário de fazer conchavos e enganação.

O hospital é uma das obras mais aguardadas pelos Tocantinenses e vai atender toda região.

Veja o vídeo do Presidente do H.A

Secretário responde

O secretário de saúde do Tocantins, Edgar Tollini divulgou um vídeo no qual fala sobre a situação envolvendo destinação de aparelho para a unidade que está em construção no Tocantins.

“O Estado do Tocantins tem o maior respeito com todo e qualquer prestador de serviço que seja privado ou entes filantrópicos”, disse.

Veja o vídeo do secretário