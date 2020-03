Presidente do Comitê Gestor de combate ao coronvírus pede desligamento do cargo

O médico Dr. Fuad Moraes Ibrahim oficializou o prefeito Laurez Moreira a seu afastamento da presidência e como membro do Comitê Gestor neste domingo, 29.

por Wesley Silas

No ofício repassado por um leitor do Portal Atitude (leia aqui) o médico, agradeceu a confiança do prefeito pela sua indicação como presidente do comitê Gestor.

A reportagem entrou em contato com Dr. Fuad Moraes e ele atribuiu sua saída devido a necessidade de dedicação ao curso de medicina no qual ele é coordenador e optou manter o compromisso que tem com a faculdade ente momento complicado em que a instituição tenta implantar sistema de Ensino à distância.

O médico sai no momento em que não houve nenhuma confirmação positiva do coronavírus em Gurupi. Segundo o último Boletim do Comitê Gestor Gurupi oito casos estão sendo monitorados e aguardam resultados dos exames realizados pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

Números

O Comitê Gestor de prevenção e combate ao coronavírus em Gurupi informou ontem que 6 casos foram descartados em Gurupi a a ciddade segue sem nenhum caso confirmado da doença. Disse que oito casos suspeitos estão sendo monitorados e aguardam resultados dos exames realizados pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

Comitê Gestor

O Comitê Gestor de acompanhamento e adoção de medidas preventivas ao coronavírus em Gurupi é formado por 15 pessoas representantes da classe médica e órgãos públicos. Era presidido pelo médico Dr. Fuad Moraes Ibrahim (Coord. do curso de medicina da UnirG) O Comitê conta também com a presença dos médicos Dr. Antônio Takachi Junior (Infectologista), Dr. Yuniel Martins (Coordenador de referência Médica em Gurupi), Dr. Eurico Baldinin (Representante do HRG) e o Dr. Maurício Nauar (Representante do HRG), entre outros gestores municipais.