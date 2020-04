Presidente da OAB-TO nega envolvimento com supostas irregularidades no TJ após operação da PF

Durante a Operação Madset, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e escritório do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior. Em nota ele nega envolvimento.

Por Régis Caio

A Operação Madset, realizada nesta manhã, visa desarticular suposta organização criminosa suspeita de negociar decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Tocantins e branquear os ativos obtidos de forma ilícita. O ex-presidente do TJ, desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza, foi afastado por um ano por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e é um dos alvos da operação.

Nesta manhã a PF realizou mandados de busca na casa e no escritótio do presidente da OAB-TO, em nota ele negou o envolvimento.

Confira a nota do Presidente da OAB-TO

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior, esclarece que não tem qualquer envolvimento com as supostas irregularidades que motivaram a Operação Madset. Informa que está contribuindo com a investigação para se apurar a verdade, em todas as suas circunstâncias.

GEDEON PITALUGA

Presidente da OAB/TO