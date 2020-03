Presidente da OAB/TO comenta caso COVID-19 em advogada e decreta ponto facultativo nos dias 18 e 20 de março Avalie esse post Avalie esse post

Na nota o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga, esclarece “que uma advogada que participou da III Conferência da Mulher Advogada, em Fortaleza, testou positivo para o coronavírus”. Aconselhou ainda que todas as advogadas que participara do evento, sendo duas de Gurupi, adotem as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

por Redação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins resolve decretar ponto facultativo nos dias 18 e 20 de março (quarta e sexta-feira) no âmbito da OAB/TO, sem prejuízo de futura avaliação quanto novas restrições de atendimento e funcionamento. Na nota a OAB cita que atende os protocolos de segurança à saúde para reduzir os riscos com a propagação do coronavírus e atendendo às medidas estabelecidas pelo Governo do Estado e por prefeituras de diversas regiões do Tocantins.

“Outras medidas já haviam sido tomadas pela Ordem, como a dispensa de colaboradores que estão no grupo de risco de suas funções, suspensão de eventos, reuniões, sessões e do cancelamento no atendimento direto na seccional e nas subseções da OAB/TO”, considera o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Advogada com coronavírus

A OAB/TO citou o cado de uma advogada que participou da III Conferência da Mulher Advogada, em Fortaleza, testou positivo para o coronavírus.

“Seguindo a indicação da Secretaria de Saúde do Estado, a OAB/TO orienta que todas as advogadas que participaram do evento adotem as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, como isolamento em caso de contato com pessoa infectada. Para esses que apresentarem sintomas, a orientação é que se deve procurar atendimento médico imediatamente”.

NOTA À IMPRENSA

Respeitando os protocolos de segurança à saúde para reduzir os riscos com a propagação do coronavírus e atendendo às medidas estabelecidas pelo Governo do Estado e por prefeituras de diversas regiões do Tocantins, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins resolve decretar ponto facultativo nos dias 18 e 20 de março (quarta e sexta-feira) no âmbito da OAB/TO, sem prejuízo de futura avaliação quanto novas restrições de atendimento e funcionamento.

Outras medidas já haviam sido tomadas pela Ordem, como a dispensa de colaboradores que estão no grupo de risco de suas funções, suspensão de eventos, reuniões, sessões e do cancelamento no atendimento direto na seccional e nas subseções da OAB/TO.

Pensando na repercussão econômica que as medidas restritivas causarão ao dia a dia da advocacia, a OAB/TO também prorrogou o vencimento da anuidade de 2020 da advocacia tocantinense.

A OAB/TO esclarece que uma advogada que participou da III Conferência da Mulher Advogada, em Fortaleza, testou positivo para o coronavírus.

Seguindo a indicação da Secretaria de Saúde do Estado, a OAB/TO orienta que todas as advogadas que participaram do evento adotem as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, como isolamento em caso de contato com pessoa infectada. Para esses que apresentarem sintomas, a orientação é que se deve procurar atendimento médico imediatamente.

A OAB/TO continuará acompanhando a evolução da pandemia do coronavírus e tomará as medidas e precauções necessárias que contribuam para evitar que essa doença seja disseminada.

Gedeon Pitaluga

Presidente da OAB/TO