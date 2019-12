Presidente da Fecomércio anuncia construção do Centro de Atividades do Sesc em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O Edital de licitação da obra no valor de RR$ 28,4 milhões foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 18. A construção da unidade centro de Atividades de Gurupi, será no Parque Filó Moreira e contará com restaurante, escolas de educação infantil e fundamental, clínica odontológica, academia, biblioteca, galeria de exposição artística, clube com piscinas semiolímpica, infantil e de hidroginástica.

por Wesley Silas

O presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni, esteve na manhã desta quarta-feira, 18, assinou no gabinete do prefeito de Gurupi, Laurez Moreira o edital de licitação na modalidade concorrência de centro de Atividades de Gurupi. A obra terá área construída de 6.829,46 m² com o valor estimado em R$ 28.412.589,77.

“A construção do SESC dirigido pela Fecomércio que é presidida pelo um dos mais competentes empresários do Tocantins, o Itelvino, nos orgulha muito. Vamos autorizar o município fazer a pavimentação e iluminação e deixar o Parque Filó Moreira preparado para receber o centro de Atividades do Sesc em Gurupi”, disse o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira.

O presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni, disse que a área total doada no Parque Filó Moreira pela prefeitura ao Sesc é de 12.000 m², onde será construída a obra que terá o prazo de 12 meses para sua conclusão.

“É um sonho nosso de trazer para Gurupi uma unidade completa do Sesc que atendesse todas as áreas. Nós tivemos a felicidade de conseguirmos junto com o prefeito em 2017 a doação de uma área excelente para a construção deste empreendimento. Demorou um pouco porque não é fácil de trazer do Sesc nacional em um momento de crise que estamos vivendo conseguir uma obra no valor muito alto como esta e foi com muita garra, humildade e determinação que nós conseguimos aprovar os recursos”, disse Itelvino.

Maquete: