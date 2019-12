Presidente da Assembleia comenta sobre concurso público da Casa e adianta assinatura do contrato de financiamento da Caixa ainda neste ano Avalie esse post Avalie esse post

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade, declarou em entrevista coletiva que ficou surpreso com a não assinatura do contrato de funcionamento com a Caixa Econômica durante a vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Estado que naquela ocasião assinou, apenas, um protocolo de intenções. Ele comentou ainda sobre o pagamento das emendas impositivas.

Por Wesley Silas

“O governador Mauro Carlesse comprometeu com todos os deputados que vai atingir 80% das emendas até o dia 31 de dezembro, mostrando que é um governador que tem compromisso com a Assembleia e com o povo tocantinense”, disse Andrade.

O presidente da Assembleia comentou ainda sobre a realização do concurso público da casa. “Estamos procurando fazer um levantamento para que possamos fazer o concurso, o outro foi cancelado devido a vários erros, e agora vamos fazer uma avaliação para que o mais rápido possível possa sair o concurso da Assembleia Legislativa”, esclareceu.

Andrade falou ainda a respeito da assinatura do financiamento com a Caixa Econômica. “Eu fiquei surpreso, não imaginava que seria um protocolo de intenções, mas esse protocolo é com data determinada e esse financiamento está quase liberado até o final do ano, o governo dará andamento nas licitações e dar início aos serviços em prol da população”, comentou.

No final da coletiva, o presidente defendeu a gestão do governador Mauros Carlesse. “São poucos homens que tem coragem de fazer uma gestão igual a ele. Não fez gestão pensando em politica”, disse, depois citou que passou por cinco governos e que o atual é o que está fazendo uma ótima gestão.