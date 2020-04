Presidente da Acig pede ao prefeito Laurez flexibilização dos outros setores comerciais que ainda estão suspensos

“No início do Comitê nós que representamos o segmento econômico participávamos e há duas semanas não somos convidados e ficamos alheio ao processo”, disse Marcelo Dominici.

Por Régis Caio

De acordo com o presidente da Acig, o comitê gestor de Gurupi precisa pensar na flexibilização dos outros setores comerciais que ainda estão suspensos, como restaurantes, bares e gêneros alimentícios, tendo em vista que Gurupi não possui nenhum caso de COVID-19.

Marcelo solicitou apoio ao prefeito municipal, Laurez Moreira, para que esta causa possa ser analisada.”Há duas semanas não somos convidados para as reuniões do comitê. Queremos participar e levar o anseio da classe dos restaurantes, bares e outros. Acho que as ações tomadas até agora foram válidas e estamos nesta fase de discutir o retorno das atividades comerciais e a nossa cidade é privilegiada, por enquanto, por não ter casos confirmados e queremos ser ouvidos, pois no meu ponto de vista acho que pode normatizar o retorno desta atividade”, disse.

Os representantes da classe elaboraram um planejamento de como que eles poderiam atuar neste momento de pandemia:

Atividades paralisadas:

• bares e restaurantes: 02 ou 03 pessoas por mesa; colaboradores higienizando assentos; serviço de prato feito.

• academias: liberação pra atendimento personalizado (Personal Trainer); 02 ou 03 alunos por horário.

• igrejas: colocar mais horários de cultos e missas; cada participante leva sua flanela e seu álcool gel.

• escolas e universidades: divisão dos alunos por turnos em aulas presenciais essenciais e maioria ainda aulas a distância.

• feiras livres: aumento do espaçamento entre barracas.

Em todos ambiente obrigatório uso de máscaras sujeito a pena.