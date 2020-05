Presidente da ACIG, Marcelo Dominici, diz que continua “100% apoiando” a candidatura de Adailton Fonseca para prefeito de Gurupi

Após ser citado em um suposto apoio a pré-candidatura do empresário a prefeito de Gurupi, Marcelo Leão (PRB), o empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Marcelo Dominici, defendeu isenção da entidade em questões política partidária, mas que seu apoio como eleitor e cidadão será para o empresário Adailton Fonseca (PL). O presidente da CDL, Antônio Batista da Silva – o Tony, também negou que tenha declarado apoio a qualquer candidato.

por Wesley Silas

Marcelo Dominici, negou que tenha deixado de apoiar Adailton Fonseca (PL). “Como empresário, amigo e como pessoa de convívio do Adailton, continuo o apoiando como pré-candidatura a prefeitura de Gurupi”, disse.

Dominici disse que recebeu em sua empresa a visita do empresário Marcelo Leão (PRB), mas não representou declaração de apoio. Ele explicou que, assim como ele faz com qualquer outro candidato, deixou Leão conversar com seus colaboradores.

“De uma forma ou de outra, outros candidato buscam o nosso apoio; mas temos o Adailton como uma pessoa da nossa classe empresarial. Porém, independente se ele foi ou não presidente da ACIG -, a gente separa muito bem a política dentro da entidade. Eu sempre fui um dos pregadores e faço isso e farei enquanto estiver ocupando qualquer tipo de cargo. A associação tem que ser isenta de qualquer compromisso político ou partidarismo”, disse.

Para Dominici a relação de amizade endossa o apoio à pré-candidatura de Adailton a Prefeitura de Gurupi. “O Adailton é uma pessoa do meu convívio, tenho ele como amigo e como uma pessoa indicada por mim”, disse. Em seguida completou: “O Adailton é um empresário que mostrou ser um bom administrador nesta cidade que eu gosto, escolhi para viver e trabalhar. Por isso eu apoio a candidatura dele”, disse.

Outro apoio citado por Marcelo Leão (PRB) foi do presidente da CDL, Antônio Batista da Silva – o Tony. “Eu não estou sabendo e não falei sobre política com ninguém. Estou completamente por fora do assunto”, disse Tony.