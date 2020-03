Presidente da ACIG analisa com preocupação o segmento econômico com a pandemia do Coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Marcelo Dominici, mostrou preocupação com o impacto que o coronavírus poderá causar no segmento econômico. Confira também como foi a movimentação do comércio no centro de Gurupi no final desta segunda-feira.

Em um vídeo divulgado na rede social, o Presidente da Acig fala que esta situação de saúde pública, em decorrência do Coronavírus, mexe de forma negativa com a economia brasileira.

“Nós somos um país exportador e pode ser que isto (Coronavírus) ocasione efeitos de preços. Orientamos os nossos empresários que continuem com suas atividades, porém em estado de alerta e prevenção”, disse Marcelo.

Ruas movimentadas

Diante as precauções dos órgão públicos com o coronavírus com redução de expediente e suspensão de aulas nas escolas privadas, públicas e nas Universidades (UnirG e UFT), a reportagem do Portal Atitude esteve no final da tarde desta segunda-feira na Avenida Goiás para verificar a movimentação da cidade