Prefeituras usam água sanitária na higienização de ruas de maior circulação de pessoas

As Prefeituras Municipais de Palmas, Gurupi e Paraíso do Tocantins por meio de parceria com o Exército Brasileiro (Palmas) e a iniciativa privada estão o trabalho de higienização de pontos de ônibus, como é o caso de Palmas, e em Gurupi e Paraíso os trabalhos estão sendo feitos nas ruas e avenidas, como uma forma de prevenir ao coronavírus. Estudos apontam que o vírus pode ficar retido em superfícies por até 5 dias, e o hipoclorito de sódio 12% (água sanitária) torna-se uma boa alternativa.

por Redação

Em Gurupi a desinfecção está sendo feita por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde com a Maqcampo Soluções Agrícolas S.A. e Universidade Federal do Tocantins (UFT).

A força-tarefa de desinfecção de ruas, avenidas acontece no entorno de locais que circulam mais pessoas como bancos, lotéricas, comércios, rodoviária, unidades de saúde, supermercados, farmácias, postos de combustível, praças, parques e feiras.

Palmas

Em Palmas, estações Apinajé, Krahô, Xambioá e Karajás passaram por desinfecção durante ação em conjunto com o Exército Brasileiro

Na semana passada (08/04) as estações Apinajé, região Norte, Krahô e Xambioá, região Sul, e a Estação Karajás, localizada do Jardim Aureny I, em Palmas, foram contempladas com o trabalho de desinfecção para garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo com foco no combate ao novo coronavírus.

Conforme a Prefeitura, a ação de desinfecção contou com um caminhão pipa e mais dois caminhões de apoio abastecidos com produtos de limpeza sanitária para desinfecção, além de água potável, para finalizar o processo de lavagem das estações. A medida é necessária, pois segundo os especialistas, o vírus permanece vivo na superfície por tempo variável, o que pode facilitar e aumentar as chances de contágios.

Paraíso do Tocantins

Por meio da Secretaria de Saúde de Paraíso e em parceria com a Maqcampo Soluções Agrícolas S.A., inicia nesta segunda-feira, dia 12 de abril, o trabalho de higienização de ruas e avenidas, como uma forma de prevenir ao coronavírus.

Segundo a Prefeitura de Paraíso, a força-tarefa de desinfecção, também acontecerá em vias, principalmente entorno de locais que circulam mais pessoas como bancos, comércios, rodoviária, unidades de saúde, supermercados, farmácias e postos de combustível.

No caso as avenidas contempladas são: Bernardo Sayão, Castelo Branco, já as ruas principais: Bernardino Maciel, Treze de Maio e Tocantins e outras de grande circulação. Esses locais serão pulverizados com uma solução a base de água e hipoclorito de sódio.

Estudos apontam que o vírus pode ficar retido em superfícies por até 5 dias, e na falta de álcool nos estoques de supermercados e farmácias, o hipoclorito de sódio 12% (água sanitária) torna-se uma boa alternativa.