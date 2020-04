Prefeituras e Governo do Tocantins terão recursos extra para o enfrentamento do coronavírus, noticia senador Eduardo Gomes

“O presidente Jair Bolsonaro e o ministro [da Saúde] Mandetta publicaram na noite de hoje portaria regulamentando recursos para saúde que vem da MP 940. Isso significa, tanto para o Estado do Tocantins e várias cidade do Tocantins vão receber uma cota extra, como se fosse o 13º de recurso da saúde ainda na noite de hoje”, adiantou o senador. Confira os valores que o Estado e as principais Prefeitura do Tocantins irão receber.

por Wesley Silas

De acordo com o senador Eduardo Gomes (MDB) o recurso estará disponível nesta sexta-feira, 10, para o enfrentamento com ações de combate ao COVID-19.

“É uma medida que será votada no Congresso, mas os recursos já estão disponíveis e as Prefeitura receberão amanhã. Para ter uma ideia além de R$ 23 milhões para o Estado, R$ 4,1 milhões para Palmas, R$ 3 milhões para Araguaína, R$ 830 mil para Gurupi”, disse o senador.

Ele informou que será divulgada a tabela apontando cada município beneficiado que irão receber a verba para atender as emergências.