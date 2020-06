Prefeituras de Palmas e Gurupi prorrogam prazo de pagamento do IPTU

Em Palmas o novo prazo de vencimento do imposto à vista ficou para o próximo dia 15 de julho e em Gurupi o prazo para os contribuintes de Gurupi pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com desconto de 20% à vista, foi prorrogado por 60 dias.

por Redação

A Prefeitura de Palmas prorrogou pela quarta vez o vencimento para pagamento à vista com desconto do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício 2020. O novo prazo de vencimento do imposto à vista ficou para o próximo dia 15 de julho.

Com este novo prazo, também foram prorrogadas as datas de quitação da Taxa de Coleta de Lixo e da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). O adiamento foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 2.509, desta segunda-feira, 15, por meio do Decreto Nº 1.902/2020.

O secretário de Finanças (Sefin), Rogério Ramos, informou que o parcelamento do IPTU continua em dez vezes, obedecendo os prazos iniciais, estipulados antes da pandemia da Covid-19. “O que ocorre é que no próximo dia 17 de julho vencem as parcelas de março, abril maio, junho e julho, sem multas e sem juros. Na sequência, segue o parcelamento normal conforme previsto no calendário do IPTU 2020, que segue até dezembro”, concluiu o secretário.

Para emitir o carnê do IPTU basta acessar o site http://iptu.palmas.to. gov.br

Devido à pandemia, Prefeitura de Gurupi prorrogou o prazo para o pagamento do IPTU por mais 60 dias

O prazo para os contribuintes de Gurupi pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com desconto de 20% à vista, foi prorrogado mais uma vez. O contribuinte terá mais 60 dias de prorrogação se estendendo até 17 de agosto de 2020. A data também será limite para quem optar pelo parcelamento em até cinco vezes. A data já havia sido prorrogada uma vez encerrando nesta segunda-feira, 15, mas devido à pandemia do coronavírus, o prefeito Laurez Moreira achou necessário prorrogar mais uma vez.

Segundo o prefeito Laurez Moreira, o Brasil vive um momento delicado e em Gurupi não é diferente e por esse motivo achou viável a prorrogação do prazo para o pagamento do Imposto para que as pessoas tenham condições de garantir o desconto de 20% e para aqueles que preferir, mais uma oportunidade para o parcelamento, e assim manter-se em dia com os tributos municipais. “A medida visa dar auxílio excepcional aos contribuintes devido à situação de Emergência em Saúde Pública decretada em Gurupi”, enfatiza.

O secretário municipal de Planejamento e Finança, Mario Cezar Lustosa, explicou que o contribuinte poderá utilizar o mesmo boleto, anteriormente enviado, para quitar o imposto nos bancos e casas lotéricas, mas se preferir pode acessá-lo por meio do site oficial da prefeitura www.gurupi.to.gov.br e clicar em “Consulte seus Débitos”, preencher o formulário com o CPF/CNPJ do proprietário ou o número da inscrição do imóvel e em seguida clicar em “pesquisar”. Depois, basta optar pela parcela única ou parcelamento e gerar os boletos.