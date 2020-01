Prefeitura de Porto Nacional inicia a convocação dos aprovados no Concurso Público 2019 Avalie esse post Avalie esse post

Os aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação do cadastro-reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do município de Porto Nacional, já podem comemorar. É que a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Administração iniciou o processo de convocação dos primeiros aprovados no certame, que vão atuar na rede pública.

por Redação

A Secretaria Municipal da Administração, capitaneada pelo secretário José Antônio de Macedo, informa que os convocados devem comparecer até o dia 14 de janeiro, no auditório do Centro de Convenções Vicente de Paula Oliveira – Comandante Vicentão, munidos da documentação exigida no edital, para o respectivo cargo. No local, está ocorrendo o plantão juntamente com o acompanhamento da Junta Médica da Secretaria Municipal da Saúde.

Posteriormente, de 15 a 17/01, o atendimento será no próprio departamento de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura, na Avenida Murilo Braga, nº 1887, no centro da cidade.

“Com o plantão, buscamos facilitar para todos os concursados. Nesse sentido, conclamamos que não deixem para o último momento, porque estaremos de uma forma, precavendo transtornos no atendimento”, alertou o secretário da pasta, José Antônio.

Concurso Público

Lançado no ano passado, o concurso ofereceu 379 vagas, tendo nesse primeiro chamamento, 240 novos servidores para posse imediata. Os 139 restantes, serão nomeados conforme a disponibilidade e a necessidade da Prefeitura.

As provas foram realizadas pela Comissão Permanente de Seleção (Copese), da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Órgão de enorme credibilidade no âmbito do estado do Tocantins.

Dentro da proposta da gestão municipal de valorizar servidores concursados e investir na ampliação dos serviços prestados à população, o prefeito Joaquim Maia comentou sobre a importância dos novos profissionais estarem adentrando Município, para compor um quadro qualificado de pessoal.

“Já iniciamos todo o processo dos novos concursados da Prefeitura de Porto Nacional. De início, em atividades mais direcionadas à educação e à saúde, mas, em todo o aspecto de continuidade desse concurso, as expectativas da gestão são as melhores possíveis, pois está possibilitando a condição de reforçar a estrutura de pessoal do Município, buscando então aqueles que estejam na missão de servidores públicos para bem atender nossa comunidade”, pontuou o prefeito Joaquim Maia.