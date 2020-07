Prefeitura de Peixe divulga novo decreto permitindo visitação aos pontos turísticos com regras rígidas*

A Prefeitura de Peixe divulgou nesta sexta-feira, 03, um novo decreto alterando algumas medidas de combate a Covid-19 no município.

A decisão foi tomada em conjunto com representantes do comércio, hotéis e pousadas de Peixe, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícias Civil e Militar, ocorrida na quadra coberta da cidade observando as regras de distanciamento social. “Resolvemos reduzir algumas restrições e criar novas regras para o controle da pandemia e o resultado prático é que liberamos a visitação aos pontos turísticos públicos e privados, das 6 da manhã até 18 horas. Não pode ser instalado nenhum tipo de comércio até porque não existe licença, mas as pessoas poderão permanecer utilizando tendas com o tamanho máximo de 36 m2 e oito pessoas, com distanciamento de 15 metros entre elas”, explicou o prefeito José Augusto Bezerra Lopes.

Para possibilitar o acesso dos turistas às praias, outras medidas foram reforçadas. “Para evitar o avanço da doença, nós vamos aumentar a estrutura de fiscalização, vamos ampliar a estrutura de barreiras sanitárias e colocar apenas um ponto de entrada na cidade para que todos que tenham acesso à cidade passem pela barreira sanitária, onde é aferida a temperatura e verificada a origem do visitante e realizado ainda um trabalho educativo. O efetivo da Vigilância Sanitária, que já foi ampliado, será dobrado. Também iremos implantar, com o apoio da Polícia Militar e da Cipama uma vigilância fluvial, uma patrulha que irá fazer a fiscalização das medidas ao longo das praias do rio Tocantins”, afirmou.

Quem não respeitar as medidas receberá multa de R$ 500,00.

*Teste em massa*

O prefeito José Augusto também irá testar se há contaminação da Covid-19 em quase um quarto da população do município. “Nós estamos adquirindo 2500 testes que possibilitarão a testagem de todos os funcionários públicos e de todas as pessoas que trabalham no comércio de Peixe”, disse.