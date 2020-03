Prefeitura de Peixe compra kits alimentícios para garantir alimentação de alunos e ventiladores mecânicos para atender pacientes com insuficiência respiratória

Em reedição de decreto, regras para funcionamento do comércio também ficam mais rígidas

por Redação

Foi publicado nesta segunda-feira, 23, Decreto Complementar da Prefeitura de Peixe reforçando e aumentando o rigor com medidas preventivas à pandemia pelo coronavírus. “Nosso primeiro decreto atendia as questões, principalmente, de regras de funcionamento do comércio, mas ainda ficaram alguns pontos em dúvida. Então nós resolvemos editar um novo decreto complementar para as regras ficarem mais claras. A vigilância sanitária vai começar a fazer uma fiscalização ostensiva, com apoio da polícia”, explicou o prefeito José Augusto Bezerra Lopes.

Estão proibidos de funcionar os serviços não essenciais, comércio, feiras livres, bares, pousadas e restaurantes, além de todos os pontos turísticos da cidade. Podem continuar funcionando os prestadores de serviços exclusivos de entrega (deliverys), as farmácias, clínicas de atendimento de saúde, os supermercados, agências bancárias, casas lotéricas e os postos de combustível, desde que ofereçam medidas de proteção aos funcionários e consumidores, como a oferta de álcool em gel e máscaras.

O novo decreto também determina que os estabelecimentos comerciais, industriais e agroindustriais adotem sistema de escala, revezamento ou alteração de jornada, a fim de reduzir o fluxo de pessoas. E aos fornecedores e comerciantes, o estabelecimento de limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação para evitar o esvaziamento do estoque desses produtos.

Quem não respeitar as determinações pode receber multa, interdição total ou parcial da atividade e cassação de alvará de funcionamento.

Educação

Sem aulas há uma semana, outra preocupação da Prefeitura de Peixe é com os estudantes que frequentam as escolas municipais. “Observamos que muitas crianças tinham a única refeição de verdade realizada na escola, com o fechamento das unidades e a tendência de antecipação das férias de julho para abril, muitas dessas crianças iriam ter problemas com a alimentação e, em razão disso, estamos adquirindo kits alimentícios para serem doados para as crianças se alimentarem em casa”, explicou o prefeito.

Aquisições para a saúde

O Plano de Contingência ao Coronavírus em Peixe, prevê o atendimento inicial aos casos suspeitos nas unidades básicas de saúde e os casos mais graves encaminhados ao Hospital Municipal, que receberá nos próximos dias um reforço para o atendimento. “Uma preocupação muito grande é a possibilidade de termos aqui em Peixe um quadro de pessoas doentes com insuficiência respiratória. Nós temos um hospital que ainda não contava com ventilador mecânico e então adquirimos dois que devem chegar no prazo máximo de 14 dias. À exceção dos grandes centros, onde há UTI, no interior não existe esse tipo de equipamento. Então, como temos uma grande preocupação, principalmente com nossa população mais idosa, e infelizmente não vamos conseguir montar UTI´s a tempo, pelo menos poderemos ter condição prestar esse socorro necessário com os ventiladores”, explicou o prefeito José Augusto.

Em caso de dúvidas, o município disponibilizou um telefone para informações: (63) 3356-2130, da Vigilância Epidemiológica e (63) 3356-2126, do Hospital Municipal.