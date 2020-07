Prefeitura de Paraíso do Tocantins distribui Azitromicina, Hidroxicloroquina e Ivermectina aos paciente contaminados com a Covid-19

Até o momento a Organização Mundial da Saúde não mostrou a existência de alguma vacinas ou medicamentos específicos para a COVID-19. Sem comprovação de eficácia científica e sem opção de medicamentos para tratamento que comprovem a melhora clínica de pacientes, a Prefeitura de Paraíso do Tocantins, administrada pelo médico, Moisés Avelino, adotou no protocolo de atendimento medicamentos como Azitromicina, Dipirona, Hidroxicloroquina e Ivermectina, além de Florax, Omeprazol, Paracetamol, dentre outros.

por Redação

O município de Paraíso do Tocantins vem ao longo do período de combate à Covid-19 auxiliando a comunidade no tratamento desta doença. Dentre as ações, está a atuação da Unidade Básica de Saúde Exclusiva, para atendimento de casos suspeitos e o repasse de medicamentos aos pacientes diagnosticados.

A Farmácia Básica Municipal, administrada pela Secretaria Municipal de Saúde, é o órgão que cuida da parte de medicamentos utilizados nas Unidades de Saúde geridas pela administração municipal. Neste tempo de pandemia, a Farmácia conta com todos os medicamentos que são utilizados, de acordo com o protocolo vigente de tratamento, dentre estes estão a Azitromicina, Dipirona, Hidroxicloroquina e Ivermectina, além de Florax, Omeprazol, Paracetamol, dentre outros.

De acordo com informações da Coordenadora da Farmácia Básica Municipal, Renata Cristina Costa, o local contém quantidade para suprir a necessidade dos próximos meses. “Hoje contamos com um estoque para manter de 2 a 3 meses de atendimento, mas já existe um novo processo de licitação para a aquisição de uma quantidade maior destes medicamentos”, informa.

Segundo a Coordenadora, a distribuição destes medicamentos para repor o estoque da Unidade Exclusiva, é realizada diariamente de acordo com a demanda. “Estas medicações são encaminhadas diariamente para a Unidade de Saúde Exclusiva. No caso de pacientes que utilizam ivermectina, estes são encaminhados aqui para a farmácia onde é realizada a dispensação pela farmacêutica”, explica.

Até esta terça-feira, dia 21, o estoque da Farmácia Básica Municipal conta com quantidade aproximada de 20 mil comprimidos, dentre estes dipirona, azitromicina, ivermectina e a hidroxicloroquina. Desde o início dos atendimentos na Unidade Exclusiva 18/05 até esta data, já foram encaminhados 8 mil comprimidos para a Unidade.