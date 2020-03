Prefeitura de Paraíso do TO decreta funcionamento do comércio para segunda-feira (30) com algumas restrições

Através de novo decreto nº 540/2020, publicado nesta quinta-feira, 26, a prefeitura de Paraíso do Tocantins liberou o funcionamento do comercio local a partir da próxima segunda-feira, 30, com restrições para estabelecimentos como clubes academias, casas de shows, além da unidades educacionais.

No entanto, bares, restaurantes, hotéis, igrejas e vários outros segmentos poderão funcionar normalmente, cumprindo as regras já conhecidas como fila em caixa, distanciamento de 1,5 metros entre cliente, pias com água e sabão entre outras regras.

A nova determinação chega logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro que aconselhou a volta do funcionamento das empresas em pronunciamento na segunda-feira, 23, para evitar catástrofe econômica.

A decisão da prefeitura de Paraíso do Tocantins deve ser seguida pelos demais municípios do Estado e servir de base para outras regiões do Brasil.

Porém, a população deve se manter atenta às recomendações das autoridades de saúde e se cuidar para evitar a contaminação contra o coronavírus. A medida mantém protegidos os idosos e os estudantes, até segunda ordem e é comemorada pela classe empresária.