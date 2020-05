Prefeitura de Palmeirópolis monta barreira sanitária permanente na rodoviária e na entrada do Município

Medida visa ter o maior controle de quem adentra o município e barrar possíveis casos de COVID-19.

Por Redação

Foi montada nessa quinta-feira (14/05), uma barreira sanitária na rodoviária municipal, que estará aferindo a temperatura e colhendo informações de pessoas que estiverem desembarcando no município.

“A barreira ficará instalada na rodoviária, permanentemente, de domingo a domingo, fazendo o monitoramento de todos os passageiros que desembarcarem no local. Caso algum passageiro apresente febre ou demais sintomas característicos do Coronavírus, será realizando o teste rápido e mesmo com o resultado negativo, o indivíduo deverá permanecer em quarentena durante o período recomendado pela Secretaria de Saúde ”, explicou a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Araújo, que acompanhou o trabalho da equipe epidemiológica pela manhã.

Outra medida importante tomada pelo município, foi a proibição de pontos de paradas de ônibus em outros locais da cidade, sendo permitido o embarque e desembarque de passageiros somente na rodoviária.

Entrada da cidade

Já para a questão de veículos particulares e caminhões, foi montada outra barreira sanitária na entrada da cidade, que dá acesso à divisa com o estado de Goiás e municípios do Tocantins que já possui casos confirmados de Coronavírus, como Gurupi.

“Com o avanço dos casos em nosso Estado, despertou o alerta para que possamos nos prevenir e estar preparados caso venhamos ter teste confirmado de Covid-19 em nosso município. Realizamos a aquisição de 12 cilindros de oxigênios, totalizando 23 disponíveis no hospital, além de estarmos montando um processo de aquisição de mais de 6 mil máscaras de tecido confeccionadas por costureiras locais, que serão distribuídas para todos os beneficiários do Cadastro Único”, revelou o prefeito de Palmeirópolis, Fábio Vaz.

O prefeito elencou ainda outras medidas. “Investimos na compra de mais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os trabalhadores da saúde. Nos últimos dias tivemos reuniões onde elaboramos um decreto junto com os representantes de diversos seguimentos do comércio, que passará a vigorar na próxima segunda-feira (18/05), com novas normas e horários de funcionamento dos estabelecimentos. Todas essas ações como intuito de retardar a chegada desse vírus em nosso município” disse o gestor.

Em Palmeirópolis, não há caso confirmado de Coronavírus. Já os números de infectados no Estado, de acordo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira (14/05), ultrapassou os mil casos confirmados de Covid-19, contabilizando 1.029 casos confirmados e 23 óbitos