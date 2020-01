Prefeitura de Palmas inicia chamamento público para firmar parcerias com empresas para o Capital da Fé 2020 Avalie esse post Avalie esse post

A Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), lançou um chamamento público para as empresas interessadas em patrocinar o evento ‘Palmas Capital da Fé’ deste ano. Os recebimentos das propostas iniciaram nesta terça-feira, 14, e segue até o dia 23, na sede da agência localizada na quadra ASR -SE 35 (308 Sul), Av. NS 10, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues.

por Redação

O edital com as especificações veio a público, na última segunda-feira, 13, no Diário Oficial do Município (DOM), e visa firmar parceria e captar recursos junto às iniciativas públicas e privadas para a realização do tradicional evento que acontece nos dias de feriado de Carnaval.

“O espaço aberto é uma forma de trazer transparência nas parcerias privadas e públicas, e dessa vez é um incentivo e uma opção para o empresário que deseja associar a marca da empresa a um grande evento’’, lembrou o gerente de Promoção da Agtur, Jaime Lima.

Os interessados em patrocinar o evento que será realizado nos dias 21 a 25 de fevereiro podem optar pela concessão de patrocínio em conformidade com as cotas/valores e contrapartidas previstas no edital de seleção disponível através deste link.

Capital da Fé

O ‘Palmas Capital da Fé’ é o principal evento do segmento religioso no período de Carnaval no Brasil. Na sua última edição, em 2019, reuniu mais de 150 mil pessoas que prestigiaram a programação durante as cincos noites de shows.

Para este ano os organizadores trabalham com a expectativa de público aproximadamente de 200 mil pessoas que devem passar no circuito montado na Vila Olímpica ao lado do Estádio Nilton Santos.