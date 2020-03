Prefeitura de Palmas distribui marmitas para moradores de ruas

Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social de Palmas (Sedes) realizou na manhã desta segunda-feira, 23, a distribuição de alimentos prontos (marmitas) para cerca de 60 pessoas em situação de rua na Capital.

por Redação

Segundo a Sedes, esta é uma das ações previstas no ‘Plano de Enfrentamento à Covid-19’ que está sendo elaborado pela Sedes para preservar os direitos sociais de cidadãos em situações vulneráveis, especialmente os idosos, as gestantes e as pessoas com doenças crônicas.

“Caso necessite solicitar atendimento de um profissional da Assistência Social o cidadão deve ligar Centro de Referência Especializado de Assistência Social – (Creas) que é o equipamento responsável por atender as pessoas em situação de rua por meio do telefone (63) 3212-7044. O horário de atendimento é das 7h às 18h”, informou.