Prefeitura de Palmas apresenta plano de descontingenciamento das atividades econômicas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, juntamente com a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Mila Jaber, e o Secretário de Saúde Daniel Borini Zemuner apresentaram na manhã desta sexta-feira, 29, o plano que segundo ela é amparado na restruturação da saúde pública para receber pacientes com Covid-19, a exemplo de ampliação de duas UPAs que – juntas – passaram a contar com 12 respiradores e 21 leitos. Confira quais os segmentos econômicos que irão reabrir.

por Wesley Silas

Na coletiva a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro a tomada de decisão que autoriza a reabertura de parte da atividades econômicas da Capital foi tomada após ouvir a classe empresarial e profissionais de saúde, embasado no o protocolo do Ministério da Saúde. A prefeitura citou a parceria com o governo do Tocantins no atendimento aos casos graves da Covid e mostrou o estrutura para receber paciente com a Covid-19, diante a reabertura das atividades econômicas. Segundo a prefeita em Palmas foram reestruturadas as Unidades de Pronto Atendimento – UPAS com adequação física para garantir as áreas de isolamento, disponibilidade na UPA Norte de 12 leitos na ala Covid-19 e 06 respiradores, disponibilidade da UPA Sul com 09 leitos e 06 respiradores, com previsão de ampliação.

Na coletiva o Secretário de Saúde Daniel Borini mostrou a Capital oferece 18 leitos de UTI público, 16 privadas, 20 leitos clínicos públicos e 25 leitos clínicos privados, excepcionalmente, para pacientes com a Covid-19.

Já Secretária de Desenvolvimento Econômico, Mila Jaber, informou que as decisões são em conformidade com as recomendações das áreas de saúde pública e citou recomendações da OMS – Organização Mundial de Saúde que devem ser cumpridas pelas empresas.

Segundo ela o município de Palmas possui 37.652 empresas e no panorama atual mostra que 100% das empresas agropecuária, indústrias e construção civil estão autorizadas a funcional, 81% dos serviços estão funcionando e com 47%, os comércios que emprega mais pessoas estão autorizados a funcionar. Na totalidade 74,93% das empresas estão autorizadas a funcionar e o restante 25,07 proibidas.

Reabertura

O momento mais esperado foi quando a Mila Jaber anunciou que na primeira fase de reabertura está prevista para acontecer no dia 08 de junho permitindo o retorno do comércio varejista, concessionárias, lojas de departamento parques e praças. Os Shoppings ficou agendado para segunda fase com data marcada para o mês junho, conforme mostra o gráfico abaixo: