Prefeitura de Lagoa da Confusão adquire UTI Móvel 

Pela primeira vez na história de Lagoa da Confusão, a população poderá contar com uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI móvel. O veículo foi adquirido com recurso próprio, ou seja, do tesouro municipal e deve chegar na cidade nos próximos dias.

Da Redação

A UTI conta com desfibrilador/cardioversor, respirador tipo resgate, monitor multiparâmetro, bomba de infusão. De acordo com o Secretário de Saúde Edvaldo Lima, esta unidade está chegando em uma boa hora, por causa da pandemia. “Apesar da atual necessidade, a UTI não servirá somente para pacientes da COVID 19, mas também para qualquer outra necessidade.”

O prefeito Nelsinho Moreira também comemorou esta conquista. “É gratificante ver os avanços da saúde em nosso município. A saúde sempre foi uma prioridade da nossa gestão. A aquisição dessa UTI reforça nosso compromisso com a população de Lagoa da Confusão.”