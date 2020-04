Prefeitura de Gurupi reafirma que paciente com COVID-19 permaneceu na cidade com familiares

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, após questionamentos e divergências que surgiram nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (09) a respeito do primeiro paciente confirmado com Covid-19 de Gurupi, esclarece que, de acordo com o FormSUS – Formulário Eletrônico do Ministério da Saúde, que foi preenchido pelo estabelecimento de saúde a qual o paciente está internado, o paciente esteve em Gurupi antes de se dirigir a Palmas.

No formulário, consta que o paciente relatou: “Esteve em Goiânia há aproximadamente 15 dias para realizar um procedimento cirúrgico, não soube dizer a data exata, esteve no Instituto do coração. Retornou para Gurupi e esteve em contato com esposa e filhas. Veio para Palmas no dia 05/04”.

A Vigilância Epidemiológica do município informa que a partir do momento que foi notificada, buscou contato com o maior número possível de pessoas próximas ao paciente, (visita a casa, e ligações nos números de telefones de parentes), porém, não se obteve êxito, não encontrado nenhum familiar, nem mesmo, atendimento das ligações, para que informassem sobre o real fluxo do paciente em Gurupi, e recebesse as orientações e cuidados necessários segundo o Protocolo do Ministério da Saúde.

Assim, enquanto não houver contato com os familiares e pessoas mais próximas ao paciente, a orientação para estes, é, que fiquem em isolamento familiar pelo período de 14 dias e entre em contato com a Vigilância Epidemiológica pelos telefones (63) 98424-4156 ou 3315-0088.