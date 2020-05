Prefeitura de Gurupi questiona pais e responsáveis sobre a volta às aulas na rede municipal

No momento em que Gurupi saiu de 04 casos para 36 casos no intervalo de 08 dias, a Secretaria Municipal de Educação realiza consulta aos pais e responsáveis de alunos para saber o nível de aceitação para o modelo de retorno das aulas. Confira também gráficos que apontam crescimento exponencial e curva epidêmica de Gurupi, Palmas e Araguaína.

por Wesley Silas

“O questionário para os pais ou responsáveis por alunos pode ser acessado por meio do link http://abre.ai/pai12020. E neste link para os professores http://abre.ai/prof12020. O instrumento de pesquisa, realizado pelos técnicos da secretaria de educação, é de fácil acesso e em menos de cinco minutos pode ser respondido utilizando celular, Smartphone ou computador com acesso à internet”, informou Secretaria de Saúde em release repassado aos veículos de comunicação.

O gráfico mostra o crescimento exponencial e curva epidêmica de Covid-19 em Gurupi, Palmas e Araguaína.

Na divulgação (release) a Prefeitura não cita elementos científicos e deixou de observar que a comunidade não tem elementos técnicos e dados reais quanto a expansão do vírus. Por outro lado muitas das pessoas que serão entrevistadas possuem pouca escolaridade e assim a gestão deixa de chamar para si a responsabilidade de assumir o ônus e bônus da decisão e jogar a decisão para a comunidade. Contudo, não foi tomado a mesma medida para a UnirG formada por um público mais técnico e escolarizado.

“A participação do maior número possível de pais ou responsáveis pelos alunos e de professores é muito importante para subsidiar o trabalho das comissões que estão estudando às possibilidades de retorno das aulas e o formato que poderá ocorrer, portanto contamos com a colaboração de todos e com a coordenação desse trabalho pelo diretor de cada escola, no sentido de incentivar e orientar a distância para que todo o público-alvo seja alcançado”, disse o secretário de Educação, Eurípedes Fernandes Cunha ao defender a importância de responder a pesquisa.

Nas perguntas direcionadas para os pais ou responsáveis por alunos são feitas perguntas como: se o aluno possui necessidade especial ou doença crônica, se os alunos da EJA são idosos, existem idosos nas residências dos alunos, se existe acesso a internet na residência e no caso de aulas remotas o alunos tem acesso a computados/notebook, Smart TV, smartphone ou Tablet. Para responder o questionário os pais ou responsáveis são obrigados a ter acesso a internet.