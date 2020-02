Prefeitura de Gurupi promove reunião com Corpo de Bombeiros e representantes dos blocos de carnaval Avalie esse post Avalie esse post

A secretária de Cultura e Turismo de Gurupi, Zenaide Costa se reuniu com o comando do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros e representantes dos blocos de carnaval de Gurupi para tratarem das medidas de segurança que devem ser adotadas para a realização da festa de Carnaval.

Na reunião, o comando do Corpo de Bombeiros passou orientações quanto a elaboração e o prazo para a entrega dos projetos de incêndio e pânico das sedes dos blocos, bem como do local do circuito da folia. A reunião foi realizada na manhã da sexta-feira, 31/01, no Centro de Convenções Mauro Cunha.

“Tratamos especificamente da elaboração e dos prazos para que os projetos de incêndio e pânico das sedes dos blocos e também do circuito do carnaval de Gurupi sejam protocolados, bem como dos detalhes dos próximos eventos que fazem parte da programação do carnaval, como a escolha da Rainha e do Rei Momo 2020, além de todos os detalhes dos cinco dias de folia. Estamos trabalhando para que a nossa festa ocorra toda dentro do planejado e a segurança de todos é primordial”, disse a secretária de cultura, Zenaide Costa.

O subcomandante do Corpo de Bombeiros, Major Moura, ressaltou a importância de dar essas orientações aos realizadores da festa para evitar que acidentes aconteçam.

“Já são 6 anos que estamos realizando um carnaval dentro da regularidade e queremos manter esse padrão de qualidade, sem nenhuma ocorrência, garantindo uma festa segura para todos, para isso orientamos, esclarecemos os prazos para a entrega do projeto de incêndio e pânico, que é primordial para a participação de todos”, disse.

Ronaldo Souza Soares, diretor do bloco Enforcados, esteve presente na reunião e agradeceu as orientações dadas pelo corpo de bombeiros. “Estamos gratos por todas as orientações dadas pelo comando do Corpo de Bombeiros, eles trouxeram todos os detalhes para que possamos fazer uma festa com segurança e qualidade, para que não venha a ocorrer nenhum problema durante a folia. O bloco Enforcados tem 26 anos que participa e nunca teve nenhum problema, sempre procuramos fazer tudo dentro do que é permitido, seguindo todas as normas e orientações das entidades de segurança”, finalizou.

Todos os blocos que irão participar da folia devem protocolar o projeto de pânico e incêndio de suas sedes até o dia 10 de fevereiro, prazo hábil para que o Corpo de Bombeiros possa realizar a vistoria. O não cumprimento do prazo e a não conformidade do projeto com a estrutura do local pode levar a auto de infração.