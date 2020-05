Prefeitura de Gurupi monta estrutura para atender os beneficiários do Governo Federal

A estrutura está sendo montada nas agências da Caixa das ruas 5 e 1 com o objetivo de prevenir fluxo e aglomeração de pessoas em frente aos dois bancos. Segundo o prefeito Laurez Moreira, Gurupi é a primeira cidade do estado a adotar esta medida preventiva. “Os dois locais terão tendas, cadeiras e disciplinadores para controlar o fluxo além de servidores da Saúde para higienização com álcool em Gel”, disse o secretário municipal de saúde Gutierres Torquato.

Por Régis Caio

“Ficamos preocupados com o fluxo de pessoas em frente aos bancos e decidimos oferecer condições adequadas aos gurupienses que irão sacar o benefício”, declarou o prefeito Laurez Moreira.

O Secretário Municipal de Saúde disse que todas as tendas terão cadeiras e equipes da Saúde para orientações e higienização e a caixa será parceira do projeto, que já começa a valer nesta próxima segunda-feira (04).

“A Caixa Econômica, representada pelo seu superintendente se comprometeu a atender essa ação através de senhas, que serão disponibilizadas aos usuários que ao entrarem nas tendas serão chamados individualmente utilizando uma caixa de som”, disse Gutierres.