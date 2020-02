Prefeitura de Gurupi entrega nesta quarta-feira instrumentos musicais para escolas e iluminação de LED no Parque Mutuca II Avalie esse post Avalie esse post

A Prefeitura de Gurupi realizará nesta quarta-feira (19), duas entregas de importantes benefícios para a população. Na primeira solenidade, as 17h, serão entregues instrumentos musicais e materiais esportivos para as escolas da rede municipal e o segundo evento, as 19h, marcará a inauguração da iluminação de LED da Avenida Beira Rio e do Parque Mutuca II.

por Redação

A primeira entrega será na quadra poliesportiva da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino de Souza. As unidades escolares da rede municipal receberão materiais esportivos, instrumentos musicais e Kits Fanfarra, que atenderão a dois projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, o “Campeões da Escola” e o “Musicalizando nas Escolas”.

Logo em seguida, acontecerá a entrega da iluminação de LED instalada no Parque Mutuca II e na Avenida Beira Rio, no trecho entre as Avenidas Mato Grosso e Goiás e entre as Avenidas Paraíba e Amapá. A inauguração da nova iluminação ocorrerá no Parque Mutuca II.

“Serão dois eventos importantes que mostram o compromisso da gestão municipal com o bem estar da população gurupiense. Primeiro, estaremos entregando os materiais esportivos e musicais para as escolas, reforçando o trabalho de dois projetos fundamentais para nossos alunos. E em seguida, entregaremos a iluminação de LED da Avenida Beira Rio e Parque Mutuca II, que trará mais segurança às pessoas que praticam atividades físicas nestes locais. Todos estão convidados a participar”, disse o prefeito.