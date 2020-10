Prefeitura de Gurupi e Hospital do Amor avaliam possibilidade de parceria para administração do Centro de Reabilitação – CER de Gurupi

Na manhã desta terça-feira (06), o Prefeito de Gurupi Laurez Moreira recebeu em seu gabinete o Coordenador geral dos Centros de Reabilitação do Hospital de Amor em Barretos-SP, Dr. Daniel Marconi, e sua equipe, para tratarem sobre a viabilidade de uma parceria para que o Hospital de Amor administre o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER) Monsenhor Geraldo Torres em Gurupi.

por Redação

O CER, localizado às margens da BR-242, saída Leste da cidade, foi construído pela Prefeitura de Gurupi e será inaugurado no próximo mês. O objetivo da parceria é fazer com que o local seja administrado pelo Hospital de Amor para atender a população de Gurupi e Região, oferecendo reabilitação com uma equipe multidisciplinar para pacientes com qualquer tipo de deficiência, vindos de qualquer natureza, como: acidentes de trânsito ou domésticos, lesões oriundas de violência, alterações cognitivas, cegueira congênita, surdez congênita, entre outras.

O Prefeito Laurez Moreira se mostrou entusiasmado com a reunião e a parceria que pode ser confirmada nos próximos dias, pois segundo ele o Hospital do Amor é referência pelo tratamento humanizado aos pacientes e pela a seriedade com projetos que beneficiam a população. “Foi um encontro muito bom, estamos com as conversas adiantadas e a nossa intenção é transformar Gurupi em um grande Centro de referência na área de Reabilitação, não só para atender Gurupi, mas todo o Tocantins e inclusive pacientes de outros Estados. Queremos toda tecnologia e experiência do HA para atender a população em Gurupi”, afirmou.

Segundo o Dr. Daniel Marconi, a atuação do HA passou a ir além do tratamento de câncer. “No caso da reabilitação, o que notamos ainda durante o tratamento do câncer era que esse tratamento provocava muitas vezes alguma sequela como amputação, perda de visão, audição, dificuldades cognitivas, de memória ou de raciocínio. Isso nos obrigou a buscar a oferecer o tratamento em toda a sua complexidade para devolver o paciente para a sociedade, curado do câncer e ainda reabilitado com uma vida inclusiva dentro da sua comunidade, com emprego, estudo e capacidade laboral, essa é nossa missão”, destacou.

Ainda de acordo com Marconi, nos últimos anos o HÁ tem investido pesado nessa área. “Já temos alguns Centros de Reabilitação que fazemos a gestão e hoje viemos em Gurupi para avaliar a possibilidade de assumir a gestão do CER. Foi o primeiro contato onde viemos conhecer a estrutura física do local, e sentar com o prefeito e o secretário de saúde para discutirmos a viabilidade da parceria e teremos um novo encontro para caminharmos a uma confirmação desta parceria”, disse.

Ainda sobre a parceria, Marconi afirmou que o HA poderá oferecer suporte em Barretos para pacientes de Gurupi e região que necessitarem de um atendimento mais complexo. “Em Barretos já temos um Centro de Reabilitação, mas estamos construindo o que provavelmente será o mais moderno Centro de Reabilitação do Brasil, para atender todos os casos em toda sua complexidade. Acreditamos que cerca de 5 a 10% dos casos de Gurupi possam necessitar em algum momento do tratamento, de um suporte lá em Barretos e isso iremos oferecer com toda certeza”, confirmou.