Prefeitura de Gurupi e Estado comentam competências para receber pacientes com COVID-19

Diante ao crescimento de casos de COVID-19 em Gurupi (12 casos) e região (06 casos em Cariri), o Portal Atitude questionou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde sobre as competências de enfrentamento em casos positivos graves e quais medidas estão sendo tomadas para abrigar pacientes, local, regional e os que trafegam nas rodovias federais, caso necessitem cumprir o isolamento social e domiciliar. A matéria aborda a estrutura dos hospitais de Referência (estado) e UPA (município), disponibilidade de respirador mecânico e disposição de testes rápidos para COVID-19 em Gurupi.

por Wesley Silas

Gurupi é a cidade polo da Região de Saúde Ilha do Bananal composta por 17 municípios que juntos possuem população estimada de 97.583 pessoas, que somado a população de Gurupi, estimada com 86.647 habitantes (IBGE) os números chegam a 184.230 pessoas. Ainda há a população flutuante como estudantes de outras regiões e conta ainda com o tráfego de duas rodovias federias, a BR-153 com fluxo de aproximadamente 6 mil veículos diários e a BR-242, sem estimativa de fluxo. São números que tornam um desafio para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus com foco na cidade polo da região sul.

Sobre este desafio, o Portal Atitude ouviu a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre que se tem feito para o enfrentamento de casos positivos de Covid-19 que encontra-se presente e passou a contar com óbito de caminhoneiro, porém notificado no estado de origem, 12 casos confirmados em Gurupi e 06 em Cariri com apenas 4.382 habitantes.

De acordo com a Prefeitura de Gurupi os pacientes local confirmados de Covid-19 e os que chegam de outros municípios, assim como os que trafegam via rodovias federais são monitorados pela Vigilância Epidemiológica e orientados a cumprir o isolamento social e domiciliar.

“Os casos graves são direcionados ao Hospital Regional de Gurupi, conforme preconiza o plano de contingência municipal”, informou.

Sobre as competências entres os entes (Estado e Município), a Prefeitura informou que segue o fluxograma de atendimento contido no Plano de Contingência Municipal.

“Os casos leves serão atendidos pela UPA 24h, UBSs e Sala de Triagem COVID-19, já os casos graves serão atendidos no Hospital Regional de Gurupi (HRG), que conta com estrutura para cuidados intensivos de casos suspeitos e confirmados de COVID-19”, disse.

Segundo a Prefeitura, a UPA24h dispõe de estrutura para atendimento de casos leves a moderados, disponibiliza 05 leitos de cuidados semi-intensivos e 01 leito com respirador mecânico.

Conforme a Prefeitura, as pessoas que tiveram contatos com casos confirmados estão sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica e passam pelos procedimentos necessários para a confirmação ou descarte do caso. Após avaliação médica, caso seja necessário são realizados os testes rápidos ou SWAB. O município informou que dispõe no momento 200 Testes Rápidos e aguarda a chegada de outros 200.

“A Vigilância também realiza um mapeamento dos locais por onde passaram os casos confirmados e oficializa os proprietários dos estabelecimentos a fim de orientar e alertar dos cuidados que devem ser tomados, além disso toma as providências necessárias caso alguém tenha tido contato direto com o caso positivo”, disse.

Responsabilidades

No entanto, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que é responsável pela assistência aos pacientes com Covid-19, internado nas unidades hospitalares geridas pelo Executivo Estadual.

“Sobre pacientes residentes em outros estados, que são acolhidos no Tocantins, cada município que o recebe, se responsabiliza por sua condução e monitoramento, através das equipes de saúde e assistência social”, disse.

Pacientes graves

A SES informou que o Estado possui 32 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, exclusivos para pacientes com o novo Coronavírus.

“Destes, 16 leitos estão no Hospital Geral de Palmas (HGP), referência para casos moderados e agudos de Covid-19 na região Macro-Sul do Estado. Outros seis leitos estão no Hospital Infantil Público de Palmas (HIPP) e os demais, no Hospital Regional de Araguaína (HRA), unidade de referência para encaminhamento de pacientes da região Norte”, explicou por meio de nota.

Conforme o Boletim Covid-19 desta segunda-feira, 04, em todo Estado 12 pessoas encontram-se internadas em leitos clínicos (07 públicos 05 privados), outras 13 internadas em UTI, sendo 09 em leitos públicos e 04 em leitos privados. O Estado disponibiliza de UTI móvel para transportar pacientes graves de Gurupi para Palmas, conforme informou o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Edgar Tollini em recente visita a Gurupi.

Após receber a nota da SES, a reportagem do Portal Atitude entrou em contato com o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Edgar Tollini para saber mais sobre a estrutura que será montada em Gurupi a exemplo de um Hospital de Campanha com respiradores e leitos isolados. “Estou participando de uma web conferência com secretários de saúde e retorna amanhã com as respostas”, disse Tollini. Conforme as projeções noticiadas pelo Governo do Estado em Gurupi serão acrescentado em Gurupi 50 leitos exclusivos para pacientes com COVID-19.

Suporte para pacientes com COVID-19 em transito nas rodovias

Um pacientes que encontra-se internado no Hospital Regional de Gurupi gerou polêmica sobre as responsabilidades em disponibilizar um local seguro para cumprir o isolamento domiciliar devido a falta de necessidade de internação.

“A prefeitura está estruturando um local que estará pronto ainda esta semana para receber esses pacientes, os quais serão monitorados de acordo com as recomendações do protocolo de saúde. O local terá acomodação para 2 pessoas, com capacidade para mais 06. Será disponibilizado ao paciente que necessitar de ficar no local produtos de higiene pessoal e alimentação”, informou a Prefeitura.

EPIs

A Prefeitura de Gurupi e a Secretaria Estadual de Saúde garantiram que disponibiliza de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nos parâmetros do Protocolo da Organização Mundial de Saúde, Anvisa e Plano de Contingência da unidade, em consonância com o do Estado.

Pit Stop Covid-19

Após alguns casos suspeitos e positivos de COVID-19 em caminhoneiros a Prefeitura de Gurupi em parceria a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Terrestres (DNIT) resolveram a ação “Pit Stop Covid-19”.

“São quatro paradas, sendo três na BR-153 (Trevo Sul, trevo da Rua 20 e Trevo da Rua 07) e uma na BR-242, saída para Peixe-TO. Em cada um destes pontos terá profissionais da área da saúde e de segurança, que abordarão os caminhoneiros que entrarem na cidade. Durante a abordagem, serão realizados testes rápidos, vacinação contra gripe, aferição de temperatura e um questionário com mapeamento geográfico de onde os caminhoneiros passaram antes de chegar a Gurupi”, informou.

Contados para que tiver sintomas respiratórios

As pessoas que tiverem sintomas respiratórios leves devem ligar para a Vigilância Epidemiológica a fim de serem orientadas sobre as providências mais específicas por meio do telefone (63) 9 84244156, 3351-0088 ou por email [email protected]; e devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias; no surgimento de febre associada a sintoma respiratório intenso, a exemplo dificuldade de respirar, devem buscar atendimento nas unidades de Urgência e Emergência ou o Centro de Triagem para avaliação médica e realização do teste caso seja necessário.