Prefeitura de Gurupi divulga hoje programação do Carnaval 2020

A animação da noite de lançamento do Carnaval de Gurupi 2020 ficará por conta das bandas Xamego meu e Zdubai. Para a festa a prefeitura montou tenda e um palco ornamentado com as cores do carnaval e receber os gurpienses mesmo com chuva.

por Redação

O lançamento do Carnaval de Gurupi 2020 acontece nesta sexta-feira (24) no palco externo do Centro de Convenções Mauro Cunha às 21h.

“A programação deste ano está maravilhosa recheada de mais de 20 bandas locais e bandas nacionais que estão sendo contratadas artistas de renome nacional da Bahia que será anunciada hoje no lançamento. Para isso convido toda população de Gurupi para estar presente”, disse o diretor de Cultura da Prefeitura de Gurupi, Silon Santos.

O Carnaval de Gurupi será realizado entre os dias 21 e 25 de fevereiro e promete reunir milhares de foliões gurupiense e turistas de todo o Brasil. A expectativa sempre é grande nos carnavalescos para conhecer a programação do Maior Carnaval do Norte do Brasil e a cidade já começa a vivenciar o clima da festa. Durante o lançamento será apresentada toda a programação, com informações sobre datas e horários das apresentações, segurança, estrutura, premiações, entre outras.

“Contamos com a presença de toda a população no grande lançamento do Carnaval de Gurupi 2020. Estamos preparando mais uma bela festa que irá agradar os gurupienses apaixonados pelo carnaval e também atrairá milhares de turistas do Brasil todo. Não tenho dúvidas de que os foliões ficarão empolgados com a programação”, afirmou o Prefeito Laurez Moreira.