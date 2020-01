Prefeitura de Gurupi convoca concursados da saúde para tomar posse Avalie esse post Avalie esse post

A Prefeitura Municipal de Gurupi publicou na página 51 do Diário Oficial desta segunda-feira, 27, convocação dos candidatos classificados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde para apresentar documentos e tomar posse em cargos de provimento efetivo nos níveis Superior, Médio e Fundamental.

por Wesley Silas

Conforme o Diário Oficial (leia aqui) estão sendo convocados quatro enfermeiros, uma farmacêutica, um técnico em laboratório, técnico em radiologia, fiscal de Vigilância Sanitária e quatro auxiliares de consultórios odontológicos.

A partir da publicação do ato no Diário Oficial do Estado do Tocantins, os candidatos terão o prazo de 30 dias para tomar posse, podendo ser prorrogado por igual período, a requerimento da interessada, devidamente justificado e deferimento a critério da Secretaria Municipal de Saúde.

Confira a relação dos classificados: