Prefeitura de Gurupi antecipa pagamento do salário dos servidores para esta sexta de Carnaval

Os salários dos servidores públicos municipais de Gurupi referentes ao mês de fevereiro estarão disponíveis para saque nesta sexta-feira (21). A Prefeitura de Gurupi antecipou o pagamento da folha que soma R$ 5,4 milhões. Valor será injetado na economia local no dia em que inicia o Melhor Carnaval do Norte do Brasil.

por Redação

O pagamento antecipado do salário dos servidores municipais reafirma o compromisso da gestão municipal com seus colaboradores e com os empresários e comerciantes locais, pois garante a circulação de valores que impulsionarão a economia da cidade durante as festividades do Carnaval de Gurupi 2020.

“É com muita alegria que anuncio aos nossos servidores a antecipação do salário de fevereiro. Com isso teremos um carnaval com mais alegria para as famílias dos colaboradores e também irá aquecer o comércio nesse período festivo importante para a economia local. Mas tudo isso só está sendo possível porque implantamos uma gestão com planejamento em todas as nossas ações e assim podemos realizar obras, antecipar salários e ainda fazer um carnaval de tamanha grandeza”, afirmou o prefeito.