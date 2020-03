Prefeitura de Gurupi adota medidas de prevenção ao coronavírus 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Estão suspensas as aulas da rede municipal a partir desta terça-feira (17) até a próxima sexta-feira (20) e reuniões e eventos realizados pela Administração Pública Municipal ou por ela autorizados estão suspensas por 30 dias. Outra medida adotada foi a dispensa de licitação para aquisição, bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento na emergência de saúde pública.

por Redação

A Prefeitura de Gurupi, visando medidas de prevenção ao coronavírus, comunica a população decisões que serão tomadas no âmbito municipal definidas por meio de um Comitê Gestor responsável para acompanhamento e adoção de medidas preventivas, monitoramento e controle do Covid-19, que foram tomadas após reunião na tarde desta segunda-feira (16).

Entre as medidas estão a suspensão das aulas da rede municipal a partir desta terça-feira (17) até a próxima sexta-feira (20). Também estão suspensas por 30 dias todas as reuniões e eventos realizados pela Administração Pública Municipal ou por ela autorizados.

Entre os eventos suspensos para presença de público, estão as inaugurações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Sol Nascente e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do bairro Casego que passarão a ser atos de entrega simbólicos feitos pelo Prefeito Laurez Moreira.

Outra medida importante é a dispensa de licitação para aquisição, bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento na emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus que trata este artigo, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020.

Também há recomendação para que pessoas com sintomas respiratórios leves liguem para a Vigilância Epidemiológica, a fim de serem orientados sobre providências mais especificas, por meio do telefone (63) 98424-4156, antes de se dirigir a uma unidade de saúde.

Assistência Social

Também estão suspensas atividades envolvendo crianças, adolescentes e idosos contempladas no Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) realizadas pelas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Ações comunitárias em alusão a datas comemorativas também estão suspensas, bem como visitas públicas nas unidades de acolhimento às crianças e adolescentes, na Casa de Passagem e aos Idosos na Casa do Idoso, além de estágios supervisionados nos referidos locais.

Secretaria do Idoso

Suspensão das ações diárias com os idosos, como as reuniões nos setores, e visitas diárias aos idosos acamados e debilitados. Suspenção das atividades de hidroginástica realizadas com os idosos na Fundação Unirg e no Uniclub.

Esporte

Suspensão das atividades com os idosos nas academias ao ar livre.

Cultura

Suspensão das aulas de iniciação musical e atividades desenvolvidas no Centro de Convenções, inclusive, as atividades externas anteriormente agendadas.

Ipasgu

Suspensão da realização de Prova de Vida, pelo período de 30 dias, a partir desta terça-feira (17).

Comitê Gestor

O Comitê Gestor de acompanhamento e adoção de medidas preventivas ao coronavírus em Gurupi é formado por 15 pessoas representantes da classe médica e órgãos públicos. Presidido pelo médico Dr. Fuad Moraes Ibrahim (Coord. do curso de medicina da UnirG), o Comitê conta também com a presença dos médicos Dr. Antônio Takachi Junior (Infectologista), Dr. Yuniel Martins (Coordenador de referência Médica em Gurupi), Dr. Eurico Baldinin (Representante do HRG) e o Dr. Maurício Nauar (Representante do HRG), entre outros gestores municipais.

Nesta terça-feira será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o decreto que contém tais medidas, e que também declara situação de emergência em saúde pública no município de Gurupi.