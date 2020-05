Prefeitura de Gurupi adota cloroquina no tratamento de covid-19

A imagem de um “Kit Covid-19” com cloroquina, azitromicina e dipirona da Prefeitura de Gurupi enviada ao Portal Atitude foi confirmado pelo secretário de Municipal de Saúde, Gutierres Torquato. Segundo a Prefeitura de Gurupi, o município contabiliza 531 casos descartados, 55 casos positivos, 35 suspeitos e 13 pessoas já foram curadas da Covid-19.

por Wesley Silas

O uso da cloroquina contra Covid-19 é um dos assunto que mais politizou a pandemia no Brasil com divisões de opiniões científicas e críticas ao presidente Jair Bolsonaro que defende o protocolo de uso do medicamento contra coronavírus.

Conforme matéria publicada no site do Diário do Poder, até mesmo críticos ao governo de Bolsonaro como os governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), de Alagoas, Renan Filho (MDB), do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM) e do Amapá, Waldez Goes (PDT), assumiram também que introduziram a cloroquina no protocolo de tratamento da doença.

Boletim Epidemiológico em Gurupi

Nesta terça-feira,19, foram confirmados mais dois casos de Covid-19, somando 55 casos. Esses registros tratam-se de uma jovem de 17 anos que teve contato com o pai caminhoneiro que testou positivo e de um homem de 27 anos, que não soube informar a origem da transmissão. Ambos estão em isolamento domiciliar, acompanhados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e apresenta sintomas leves da doença.

Foram realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nas últimas 24 horas 14 testes Swab, enviados ao Lacen, em Palmas, sendo de seis homens, entre 19 e 43 anos; e de oito mulheres, entre 20 e 81 anos. Duas pessoas procuraram a UPA para realizar o Teste Rápido, com resultados negativos.