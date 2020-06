Prefeitura de Formoso do Araguaia entrega cestas para famílias de alunos da rede municipal

A prefeitura de Formoso do Araguaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou recentemente uma ação de entrega de cestas básicas para familiares de alunos da rede municipal.

Por Régis Caio

Os kits de alimentação foram adquiridos com a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). “Durante este período de pandemia, com crianças sem irem a escola, famílias desempregadas e buscando outras alternativas de vida nós decidimos fazer a entrega das cestas, ajudando assim as famílias do município”, destacou a secretária de educação de Formoso do Araguaia, Adriana Milhomens.

Nessa primeira etapa, foram entregues cestas na zona rural da cidade as unidades contempladas foram: Escola Municipal Rural Sebastião Lopes da Silva, localizada no assentamento Lagoa da Onça e a Escola Municipal Rural Coopeformoso ( Projeto Rio Formoso).

“Preocupamos muito em reverter este recurso do PNAE, que é direcionado a merenda escolar para que se transformassem em cestas básicas e fossem entregues as mesas da nossa comunidade”, relatou o prefeito Wagner da Gráfica.

Os moradores da zona rural contemplados com os kits agradeceram o empenho da Secretaria Municipal de Educação. Já as escolas que não foram contempladas nesta, receberão os kits numa segunda etapa, conforme data dos próximos repasses.

