Prefeitura de Cariri instala barreiras sanitárias e abre ambulatório para conter os avanços do coronavírus

Com o objetivo de conter os avanços do Coronavírus no município, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, no Sul do estado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, montou barreiras sanitárias nos principais acessos da cidade.

por Ceila Menezes

Com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, profissionais da saúde, demais órgãos da administração municipal e Polícia Militar, nesta sexta-feira, 15, realizaram abordagens para pedestres e condutores, onde receberam informações com orientação sobre as ações de prevenção, além conscientização quanto ao uso de máscaras.

De acordo com o Decreto 110/2020 as barreiras sanitárias, instaladas nas seguintes localizações: Trevo Norte – Rua Evangelista Pereira Santos; Trevo Sul – Rua Julieta Zeferino de Oliveira; Acesso ao assentamento PA Coimbra e Avenida Bernardo Sayão, permanecerão montadas e com atendimento, durante a vigência da situação emergencial, tendo suas atividades exercidas diariamente, nos horários entre 07h às 21h.

De acordo com a secretária municipal de saúde, na abordagem, caso alguém apresente algum sintoma relacionado ao Covid19, será encaminhado para o ambulatório do município (criado para atendimento específico de pacientes suspeitos)

As equipes estão trabalhando diuturnamente, com escalas de plantões de atendimento 24h, tanto na Unidade Básica de Saúde, quanto no ambulatório.

O Decreto restringe a circulação injustificada de grupos que promovam aglomeração de pessoas, sujeitos a abordagem policial e encaminhamento às suas residências em caso de descumprimento, além de outras medidas, ficando autorizados os órgãos competentes a adotarem todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, estando os infratores sujeitos às punições previstas no Código Penal.

Ambulatório

Além das Barreiras, e outras determinações publicadas em decretos de enfrentamento a pandemia, a Prefeitura abriu um ambulatório para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas do Covid19.

O espaço foi preparado, para o enfrentamento da pandemia com o objetivo de concentrar o atendimento de pessoas com os sintomas, evitando que elas procurem outros espaços de atendimento e contaminem outros pacientes que buscam os serviços de saúde com outras queixas.

O ambulatório conta com uma equipe contratada exclusivamente para atuação no atendimento de pacientes com sintomas do Covid19. O paciente que chegar no local, será avaliado rapidamente. “Nosso objetivo é fazer acolhimento ofertando diagnóstico precoce, promovendo assistência no início dos sintomas, fazendo acompanhamento, orientando sobre o isolamento domiciliar. Dessa forma, estaremos contribuindo para a interromper a transmissão do vírus. No ambulatório, além da testagem, e em caso de diagnóstico positivo, o paciente já receberá a medicação indicada”, informou a secretaria municipal de saúde, Maria Auxiliadora da Paixão Aires.

O ambulatório foi preparado com espaço arejado, como determina o protocolo de combate a pandemia de Coronavírus. “O que queremos é proteger o munícipe de se contaminar ou de contaminar outras pessoas”, explicou a secretaria, informando que o ambulatório funcionará 12h por dia, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h. Nos demais dias, o atendimento de pacientes com o diagnóstico ou suspeita de Covid19, serão atendidos na UBS.

Até essa sexta-feira, Cariri registrou 41 casos confirmados positivos para Covid19, outros 145 descartados e 19 casos aguardando resultado de exame. Dos 41 casos confirmados positivos, dois estão hospitalizados com estado de saúde estável, outros dois com alta médica do tratamento e isolamento, sendo que os demais 37 casos positivos, apresentam sintomas leves, cumprindo isolamento domiciliar.