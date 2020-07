Prefeitura de Araguaína usa desenhos inspirados nas tribos indígenas Carajás no piso da Via Lago

O calçamento feito em desenhos geométricos é inspirado nas tribos indígenas Carajás, primeiros habitantes da região. Deficientes visuais terão auxílio para fazer caminhadas no maior cartão postal da cidade. Lombofaixas e guarda-corpo em todo o calçadão também trarão mais segurança para a via Lago.

A Via Lago, maior cartão postal de Araguaína, está passando por obras para deixar o passeio ainda mais agradável, seguro e acessível a todos. O serviço já começou com a implantação do piso tátil e também haverá a instalação de sinalização, lombofaixas e guarda-corpo de proteção no calçadão.

Serão de sete a 12 lombofaixas que, além de contribuir para o controle da velocidade dos motoristas, servirá como rampa de acessibilidade para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Outro fator que melhorará o trânsito na Via Lago será a instalação de mais sinalização, tanto vertical quanto horizontal.

Já para os pedestres que passeiam no calçadão a acessibilidade maior também é para pessoas com deficiência visual, que terão 1.075 metros de piso tátil no auxílio de caminhadas. O espaço ainda contará com 837 metros de guarda-corpo para evitar acidentes na beira do Lago Azul e trazer mais tranquilidade aos visitantes, principalmente aos pais com crianças pequenas.

Mais obras

A Avenida Via Lago também está recebendo obras para a interligação de uma nova via com o Centro da cidade pela Rua Ademar Vicente Ferreira. “Nós vamos fazer um binário que vai cortar a cidade passando pelo Centro. Saindo da Via Lago chega até a Avenida Castelo Branco, a Sadoc Correa vai no sentido Norte, emendando com a Rua das Mangueiras, sendo que essa parte já está pronta, e voltando para o sul é a Ademar Vicente Ferreira até a Via Lago”,afirmou o prefeito Ronaldo Dimas.

Para possibilitar esse acesso, as obras serão realizadas não só até a Rua Ademar Vicente Ferreira, mas também outras vias adjacentes, como Avenida Beira Lago e Rua Alto do Lago. As máquinas já estão no local instalando a drenagem, o que garante durabilidade maior ao asfalto que será implantado posteriormente. Além disso, o local terá infraestrutura completa com grama, sinalização e calçadas com acessibilidade.

Importância local

Mais do que ligar diretamente a região sul ao centro, a Via Lago é um Complexo de Turismo e Negócios que tem como objetivo desenvolver econômica e socialmente a região, gerando emprego e renda. A região receberá o Centro de Convenções, Centro Administrativo Municipal e ainda o Complexo Esportivo Beira Lago, que está em fase final de construção.

A obra trouxe modernidade com luminárias de LED e rede subterrânea, que ainda eram inéditas na iluminação pública da cidade, mas também manteve a tradição com o calçamento feito em desenhos geométricos inspirados nas tribos indígenas Carajás. O contexto regional e cultural da obra é para fazer uma homenagem aos primeiros habitantes da região.

A obra

A Via Lago tem 1,84 km de extensão, com pistas duplas, ciclovias, áreas verdes, guarda-corpo e calçamento para pedestres. A obra começa na foz do Córrego Neblina (no cruzamento com a Avenida Filadélfia) seguindo pelos setores Mansões do Lago, Jardim do Lago, Lago Azul, Parque do Lago e Cidade Nova.

