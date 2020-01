Prefeitura de Araguaína prorroga prazo de inscrições para o concurso público Avalie esse post Avalie esse post

Prazo encerraria nesta segunda-feira, 27 e foi estendido até o dia 10 de fevereiro; inscrições continuam sendo feitas no site da Prefeitura e do IDIB. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da prefeitura e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB)

por Redação

Por: Adriana Santana

A Prefeitura de Araguaína prorrogou a data para as inscrições no Concurso Público de Araguaína. O prazo que se encerraria nesta segunda-feira, 27 foi estendido até o dia 10 de fevereiro. A prorrogação foi divulgada, no diário oficial Nº 1984 e as inscrições podem ser realizadas através do site da prefeitura e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

“Nesta segunda-feira, que seria último dia para inscrições, tivemos uma procura muito grande pelo site do concurso, o que provocou um congestionamento no sistema e gerou problemas na impressão do boleto. Enquanto a banca organizadora buscava soluções para o problema, decidimos também estender a data para que não haja prejudicados”, explicou o Secretário Chefe de Gabinete, Wagner Rodrigues.

Ainda de acordo com o Secretário, o novo prazo atende ainda a uma grande quantidade de pedidos para a adiamento da data em função dos recebimentos de pagamento salarial, sempre previsto para os primeiros dias do mês.

Site para as inscrições

Por meio de um comunicado, o IDIB, banca organizadora do Concurso Público de Araguaína, informou que a sobrecarga de acessos simultâneos dificultou o acesso aos seus concursos. Esclarece ainda que segue trabalhando para imediata solução da situação afim de que o serviço de impressão de boletos retorne ainda nesta segunda-feira, 27.

Das vagas

Estão sendo ofertadas 541 vagas distribuídas para os níveis médio, superior e técnico; entre os cargos do quadro geral, a maioria será para professor, 235 vagas, assistente administrativo, 50, médico, 44, e agente da Guarda Municipal, 40 vagas. Para o quadro geral, todos os cargos têm vagas dedicadas às pessoas com deficiência.



Ainda foram disponibilizadas vagas para auditor fiscal, fiscal ambiental, procurador municipal, dentista, contador, enfermeiro, psicólogo, entre outros. Todos os cargos e quantitativos de vagas podem ser conferidos no edital, no site da banca.



A prova objetiva será realizada no dia 15 de março de 2020 e o resultado final previsto para ser divulgado até junho. Os salários iniciais variam de R$ 1.242 a R$ 4.149.



Mais transparência

Todas as publicações oficiais estão sendo publicadas no Diário Oficial de Araguaína e também no site do IDIB.