Prefeitura adota medida de desligamento de luminárias para evitar aglomerações

A Prefeitura de Araguaína decidiu adotar mais uma medida no trabalho de prevenção ao coronavírus (Covid-19). O Departamento de Iluminação Pública do Município iniciou o desligamento de luminárias em locais públicos como praças, ginásios de esportes e academias ao ar livre para evitar aglomeração de pessoas. Já são seis casos confirmados da doença na cidade.

Da Redação

“Com o trabalho de fiscalização nas ruas identificamos, infelizmente, que muitas pessoas não estão respeitando a orientação de permanecer em casa e evitar aglomerações. Flagramos muitas pessoas reunidas em grupos nos locais abertos, por isso a decisão do desligamento neste período”, explicou o diretor do Departamento de Iluminação, Francivaldo de Oliveira.

As medidas de isolamento social são apontadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a melhor forma de evitar a propagação do coronavírus.

Pontos estratégicos

O serviço de suspensão da iluminação pública já está valendo em alguns pontos onde a aglomeração de pessoas ainda estava sendo registrada nos últimos dias. Entre os locais está a prainha da Via Lago, as quadras esportivas dos setores Céu Azul e Itaipu, os campos de futebol do Bairro de Fátima e do Beira Cimba, no Setor Cimba.

As praças do Setor Patrocínio e Bairro de Fátima, além das academias ao ar livre dos setores Costa Esmeralda e Vila Azul, também tiveram as luzes apagadas. “Os locais onde essa medida já foi adotada percebemos um descumprimento mais sério do que se pede, inclusive infringindo as fitas de isolamento colocadas em muitos desses lugares para evitar o acesso”, disse o diretor de iluminação.

O trabalho de suspensão será realizado conforme a medida que os relatórios de fiscalização forem registrando desobediência às medidas preventivas adotadas pelo Município.

Fiscalização

As denúncias, em caso de descumprimento de isolamento social, devem ser feitas peles telefones 190; 9.9949-5394; 3411-5640 e 3411-5639 em horário comercial; por mensagem via Whatsapp 9.9972-6133; ou e-mail [email protected].

A fiscalização segue sendo executada conjuntamente pela Vigilância Epidemiológica, Fiscalização Ambiental, Fiscalização de Posturas, Fiscalização Sanitária, Fiscalização Fazendária e Agência de Segurança, Transporte e Trânsito, com apoio das Polícias Militar, Civil e Ambiental e Corpo de Bombeiros.

Vigilância contínua

O trabalho realizado nas unidades básicas de saúde (UBS) e a busca ativa de novos casos de coronavírus continuam sendo realizados diretamente pelo Município. Segundo boletim informativo dessa quinta-feira, 8, Araguaína segue com o número de 6 casos confirmados da covid-19, 239 casos descartados e 139 suspeitos.