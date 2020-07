Prefeito recebe pedido de vereador Jair Souza e aconselha aos gurupienses uso de Ivermectina

Hoje terça-feira (14), o Vereador Jair Souza (PROS) solicitou, via oficio, ao Prefeito de Gurupi Laurez, a distribuição da medicação Ivermectina, para população da cidade, na intenção de prevenir e tratar o Covid-19. “Eu, inclusive, já adoto estes procedimento e pessoalmente já tomei Invermectina e estou tomando de 15 em 15 dias e quem for meu amigo estou aconselhando tomar”, disse o prefeito ao receber o pedido do vereador.

por Redação

“Vejo a necessidade da população. E gostaria que todos tivessem acesso a essa medicação como forma de prevenção ou até mesmo para o tratamento do Covid-19. Algumas cidades do País já aderiram o uso da Ivermectina e gostaria que a população de Gurupi tivesse acesso de forma gratuita ” ressaltou, Jair.

Em resposta, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira aconselhou o uso do medicamento aos gurupienses.

“É uma reivindicação que eu acho justa e vou ver esta possibilidade, evidentemente é um custo muito alto para toda população. Eu, inclusive, já adoto estes procedimento e pessoalmente já tomei Invermectina e estou tomando de 15 em 15 dias e quem for meu amigo estou aconselhando tomar”, disse o prefeito ao receber o pedido do vereador.

