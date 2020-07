Prefeito Laurez se manifesta após divulgação de vídeo fake sobre comemoração do seu aniversário

O Vídeo publicado pelo vereador André Caixeta (PSB) foi gravado anterior à pandemia do coronavírus e à recomendação de isolamento e distanciamento social. “A notícia é falsa”, diz o prefeito Laurez.

Por Régis Caio

Um vídeo fake está circulando nas redes sociais informando que o prefeito Laurez Moreira estaria comemorando o seu aniversário em uma casa, com aglomerações de pessoas e todas sem máscaras.

De imediato o prefeito de Gurupi se manifestou por meio de nota e disse que a informação é falsa. O vídeo na verdade foi feito no início do ano, antes da pandemia, em um evento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano no bairro Jardim Tocantins 2 e foi postado nas redes sociais do vereador André Caixeta.

“O vídeo foi postado em minhas redes sociais no início do ano em um evento de regularização fundiária. Na semana passada, foi aniversário do prefeito e então eu repostei o vídeo como forma de parabenizá-lo. Jamais faríamos uma festa com aglomeração neste tempo de pandemia. Infelizmente pessoas pegaram o vídeo e implantaram essa informação falsa”, disse o vereador André Caixeta ao Portal Atitude.

Confira a nota

A Prefeitura de Gurupi vem a público esclarecer que a informação que circula nas redes sociais de que o prefeito Laurez Moreira teria comemorado seu aniversário realizando festa é NOTÍCIA FALSA.

O Vídeo publicado pelo vereador André Caixeta foi gravado anterior à pandemia do coronavírus e à recomendação de isolamento e distanciamento social.

O prefeito Laurez Moreira tem cumprido rigorosamente com as recomendações orientadas pelo Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus e as do Ministério da Saúde.

A Prefeitura alerta que é crime tipificado no Código Penal com pena de detenção, ou reclusão e pagamento de multa, a divulgação de notícia falsa- FAKE NEWS.