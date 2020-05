Prefeito Laurez lamenta primeira morte de covid-19 em Gurupi

“A vítima estava internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) em estado grave”, disse o Prefeito Municipal.

Da Redação

O primeiro óbito de morador de Gurupi por COVID-19 foi registrado neste sábado; o paciente era um caminhoneiro, hipertenso e ex-fumante, que voltara de viagem apresentando sintomas moderados característicos da doença e foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento – UPA no dia 04 de maio de 2020 pela manhã sendo estabilizado e encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi onde veio a óbito hoje.

Nas redes sociais, o prefeito Laurez lamentou o ocorrido e prestou todas as condolências neste momento de dor.

Confira a nota

Lamento profundamente informar à população de Gurupi a primeira morte por Covid-19 em nosso município. A vítima estava internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) em estado grave, e o resultado do exame foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado – LACEN neste sábado, dia 9.

Meus sentimentos aos familiares e amigos. Prestamos nossas sinceras condolências neste momento de dor.

Laurez Moreira

Prefeito de Gurupi